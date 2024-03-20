Автолюбителям приготовиться: масштабные изменения внесут на одном из кольцевых перекрестков Владивостока

ЦОДД Владивостока представил обновленный проект одного из кольцевых перекрестков города. Автолюбителей предупреждают о нововведениях, так как в скором времени планируется внести масштабные реконструктивные изменения, сообщает PRIMPRESS.
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