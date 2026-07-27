Почему первые американские парки аттракционов возникали на кладбищах

Первые парки аттракционов в США часто создавались на территориях кладбищ или рядом с ними. Такой выбор объяснялся практическими причинами, связанными с доступностью земель и развитием общественного транспорта, а также культурными особенностями того времени.
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