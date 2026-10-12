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МОСИНФОРМ

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Квартиры по программе реновации получили около 6,2 тыс. москвичей в сентябре

Квартиры по программе реновации получили около 6,2 тыс. москвичей в сентябре

В сентябре около 6,2 тысячи москвичей оформили документы на переезд в новостройки по программе реновации.

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