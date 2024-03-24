Координатор подполья: ВСУ лишились 30 военных в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих харьковских коллег рассказал, что украинские войска лишились 30 военнослужащих в результате удара ВС России по расположениям ВСУ в Харькове.
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