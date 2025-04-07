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Царьград

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Поезда на МЦД-3 задерживаются: опоздания достигают 40 минут

Поезда на МЦД-3 задерживаются: опоздания достигают 40 минут

По предварительным данным, причиной задержек стали проблемы с обледенением.В графике движения поездов на МЦД-3 наблюдается серьезный сбой.

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