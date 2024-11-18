Власти Турции закрыли воздушное пространство для президента Израиля. Анкара не выдала разрешение самолету Ицхака Герцога на пролет через страну в Азербайджан, несмотря на длительные переговоры по этому вопросу.
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