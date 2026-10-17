Укладка плитки в ванной комнате кажется простой только на первый взгляд. На практике даже небольшие ошибки на этапе подготовки основания, разметки или монтажа могут привести к отслоению плитки, растрескиванию швов, появлению пустот, протечкам и образованию плесени.
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