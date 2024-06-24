Завершено следствие по громкому убийству школьницы в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском завершено расследование резонансного преступления: 36-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве 16-летней девушки, которая шла домой с электрички через лесополосу.
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