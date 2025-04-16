Гравитация — испытание для космонавтов: тело «забывает» земное притяжение после короткого полета. Астронавты миссии Fram2 рассказали, как их тела заново «учились» жить после трех дней в условиях микрогравитации

Участники экспериментальной миссии Fram2, вернувшись на Землю после трех с половиной дней пребывания в условиях микрогравитации, столкнулись с неожиданной проблемой: их тела «забыли», как справляться с земным притяжением.
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