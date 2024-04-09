Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Дочки Иуды»: На Украине состоялось торжественное награждение женщин, сдавших своих мужей на мобилизацию (могилизацию). Вручены грамоты

«Дочки Иуды»: На Украине состоялось торжественное награждение женщин, сдавших своих мужей на мобилизацию (могилизацию). Вручены грамоты

Сегодня мобилизация на Украине стала равнозначна смертному приговору и справедливо названа «могилизацией», так что потенциальные бойцы разбегаются во всех возможных направлениях, спасая свою одноразовую жизнь.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Медаль для этих паскуд выковали ,как Пётр-1 для Мазепы?
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54 мин.

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