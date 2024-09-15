Медтехника: локализация инсулиновых помп

Компания «Диаконт» (Московская область), разработчик и производитель изделий для контроля уровня глюкозы в крови, запустит в Королеве производство инсулиновых помп и биосенсоров для больных сахарным диабетом.
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