Болельщики "Северстали" кричали с трибун "СКА — позор российского хоккея"

Встреча СКА с «Северсталью» закончилась победой петербургских хоккеистов, однако в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ местные болельщики начали выкрикивать с трибун «СКА — позор российского хоккея».
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