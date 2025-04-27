Радоница в 2025 году: когда отмечают, история и значение праздника

Его значение глубоко укоренено в духовной и культурной традиции русского народа. В этот день живые с радостью Пасхи на сердце приходят на могилы своих близких, чтобы почтить память, поделиться светлой вестью о Воскресении Христовом и помолиться за упокой душ.