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Джордж Ньянг получил неспортивный за попадание рукой по лицу Бояна Богдановича

Джордж Ньянг получил неспортивный за попадание рукой по лицу Бояна Богдановича

Форвард «Сиксерс» Джордж Ньянг получил неспортивный фол первой степени под занавес стартовой четверти матча с «Пистонс» (123:111).

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