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Кобяков: Япония способна примерно за год разработать ядерное оружие

Кобяков: Япония способна примерно за год разработать ядерное оружие

На разработку собственного ядерного оружия Японии может потребоваться всего лишь один год. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума и советник президента России Антон Кобяков в беседе с ТАСС .

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