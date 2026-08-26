Кобяков: Япония способна примерно за год разработать ядерное оружие

На разработку собственного ядерного оружия Японии может потребоваться всего лишь один год. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума и советник президента России Антон Кобяков в беседе с ТАСС .
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