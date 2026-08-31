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The Eurasia Daily news agency

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The head of the German Finance Ministry threw a tantrum over Siluanov's participation in a meeting in the United States

The head of the German Finance Ministry threw a tantrum over Siluanov's participation in a meeting in the United States

German Finance Minister Lars Klingbeil threw a tantrum over Anton Siluanov's participation in a meeting of G20 finance ministers and central bank governors in the United States.

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