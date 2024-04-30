Опасный знак: в Арктике зафиксирован первый случай смерти моржа от птичьего гриппа

Первый случай смерти моржа от птичьего гриппа зафиксирован в Арктике. Вирус опасного заболевания уже убваил других млекопитающих, включая морских львов и тюленей, а также нанес ущерб сельскохозяйственным животным.
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