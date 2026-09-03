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Мировое обозрение

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Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Чёрном море

Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Чёрном море

Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. В Минобороны России уточнили, что речь идет о плавсредствах военно-морских сил Украины, ликвидированных в ходе патрулирования акватории.

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