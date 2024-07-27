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Царьград

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Одиннадцать позорных казусов Олимпиады в Париже. В то, что это не дипфейк, поначалу не поверила даже Захарова

Одиннадцать позорных казусов Олимпиады в Париже. В то, что это не дипфейк, поначалу не поверила даже Захарова

Сложно чем-то настолько сильно изумить официального представителя МИД России Марию Захарову, но французы смогли.

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