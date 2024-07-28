«Они помогают туарегам»: в Госдуме назвали виновных в гибели бойцов Вагнера

Россия обвинила Францию и США в причастности к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. В Госдуме заявили, что иностранные инструкторы координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий.
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