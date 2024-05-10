Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Финляндии, о чем сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
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