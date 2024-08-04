"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

Natalija Osminina Кстати, её дочь несколько лет назад была награждена за вклад в освещение проблем ЛГБТ*. Ей была вручена премия за оказание влияния в развитие ЛГБТ-культуры.

Вячеслав 5 Кто -то верит в свободу.кто то в демократию.другим всё равно.считая.что это одно и тоже.а значит можно всё.