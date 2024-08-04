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"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

Пока весь спортивный мир приходит в себя после скандальной церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, россияне активно обсуждают позицию некоторых наших знаменитостей, которым неожиданно открытие Олимпиады понравилось.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Кстати, её дочь несколько лет назад была награждена за вклад в освещение проблем ЛГБТ*. Ей была  вручена премия за оказание влияния в развитие ЛГБТ-культуры.
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23 час.
Вячеслав 5
Кто -то верит в свободу.кто то в демократию.другим всё равно.считая.что это одно и тоже.а значит можно всё.
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19 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
Коньки ума не прибавляют. Так что пусть не выпендривается
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12 час.

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