Незаменимы для здоровья: 5 трав, которые продлевают жизнь

С древнейших времён люди использовали растения для поддержания здоровья и долголетия. Растительная пища, насыщенная разнообразными активными веществами, такими как алкалоиды, флавоноиды, эфирные масла и полисахариды, считается основой рациона долгожителей.
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