О зверствах ВСУ, в частности в Курской области, говорили на заседании Совбеза ООН. Наш постпред Василий Небензя жестко отреагировал на заявление главы евродипломатии о том, что российские мирные жители якобы не страдают от действий боевиков.
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