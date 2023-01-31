Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги впервые за 47 лет. Соперником будет «МЮ» или «Ноттингем Форест»

«Ньюкасл» пробился в финал Кубка английской лиги. В полуфинале команда тренера Эдди Хау по сумме двух матчей обыграла «Саутгемптон» (1:0, 2:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх