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Джа Морэнт стал автором ключевого попадания в матче с «Никс»

Джа Морэнт стал автором ключевого попадания в матче с «Никс»

Лидер «Гризлис» Джа Морэнт стал автором ключевого попадания в матче с «Никс» (127:123). Морэнт забросил при счете 124:123 за 13,9 секунды до финальной сирены.

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