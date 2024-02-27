Макрон анонсировал создание коалиции по поставке Украине ракет и бомб

Париж. Франция. Украина получит вооружения среднего и дальнего действия. Для этого будет создана специальная коалиция союзников Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции в Париже 26 февраля, пишут «Известия».
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