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Зубов о финансовых проблемах спонсора «Лады» – группы компаний «Полипласт»: «Без комментариев. С «Ак Барсом» провели хорошую игру. Сами проиграли, были все варианты победить»

Павел Зубов отказался давать конкретный ответ на вопрос о перспективах «Лады» на фоне финансовых проблем у спонсора.

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