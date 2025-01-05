Прокуратура Алтайского края начала проверку после ДТП с туристическим микроавтобусом

Правоохранители проверят не только законность оказания услуг, но и состояние дороги После ДТП 5 января, в котором туристический микроавтобус врезался в столб, прокуратура Алтайского края начала собственную проверку.
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