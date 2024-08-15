Захарова заявила о желании Запада снять с себя ответственность за теракт на СП

Запад хочет снять с себя ответственность за террористический акт на «Северных потоках». Об этом 15 августа заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему именно спустя два года Германия решила активно приняться за расследование и комментируя материал The Wall Street Journal.