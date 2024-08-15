ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Русским и россиянам наоборот надо обьединится и помогать своим!В Берлине закрыла...
  • Eduard
    Не еште у укропов,это уголовники Майдана.Мы тоже можем ихдерьмом обмазать.Европа ворует чужие территории,устраивает п...В Берлине закрыла...
  • Eduard
    Не еште у немцев они воры?В Берлине закрыла...

Захарова заявила о желании Запада снять с себя ответственность за теракт на СП

Захарова заявила о желании Запада снять с себя ответственность за теракт на СП

Запад хочет снять с себя ответственность за террористический акт на «Северных потоках». Об этом 15 августа заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему именно спустя два года Германия решила активно приняться за расследование и комментируя материал The Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх