Скорость "плюс 20–40": названо самое распространённое нарушение ПДД

Самым массовым нарушением правил дорожного движения остаётся превышение скорости на 20–40 км/ч.Превышение скорости остается самым массовым нарушением ПДД в России, причем львиная доля аварий из-за лихачества происходит в городах, а не на трассах.
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