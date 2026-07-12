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Царьград

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Скорость "плюс 20–40": названо самое распространённое нарушение ПДД

Скорость "плюс 20–40": названо самое распространённое нарушение ПДД

Самым массовым нарушением правил дорожного движения остаётся превышение скорости на 20–40 км/ч.Превышение скорости остается самым массовым нарушением ПДД в России, причем львиная доля аварий из-за лихачества происходит в городах, а не на трассах.

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