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Восстановить подачу газа в Саках планируют к 14:00

Восстановить подачу газа в Саках планируют к 14:00

По информации главы городской администрации Юлии Предыбайло, в связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе временно приостановлена подача газа на улицах Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.

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