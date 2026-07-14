Восстановить подачу газа в Саках планируют к 14:00

По информации главы городской администрации Юлии Предыбайло, в связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе временно приостановлена подача газа на улицах Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.
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