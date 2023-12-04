В Архангельской области нашли 155 нарушений, связанных с перевозками легковыми такси

Сейчас на территории региона работают более 600 перевозчиков, оказывающих подобные услуги, парк которых насчитывает 1500 машинС первого сентября в России отменили плату за получение разрешительных документов для таких организаций, а реестры перевозчиков теперь ведутся в электронном виде.
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