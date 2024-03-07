Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, – вовлеченными в конфликт на стороне Украины.
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
Комментарии
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Александр
Говно возбудилось.
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9 час.
Борис Сторублевцев
если,то что вы тут напечатали есть правда, это значит предатели в высших кабинетах власти !!!!
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9 час.
Анатолий Зотов
Как-то с ЧФ у нас не всё в порядке. Беззубый какой-то. На мой взгляд. Моряки герои, конечно. Но у каждого геройского поступка есть виновник.
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5 час.
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