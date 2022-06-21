Военное обозрение

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В США заканчивается запас российских ракетных двигателей РД-181, используемых на ракетах Antares

В США заканчивается запас российских ракетных двигателей РД-181, используемых на ракетах Antares

Полеты американских грузовых кораблей Cygnus к МКС могут прерваться на неопределенное время по причине заканчивающихся у США запасов российских ракетных двигателей РД-181.

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