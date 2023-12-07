ХК "КГУ" выходит в лидеры турнира Студенческой лиги дивизиона "Юг"

Хоккеисты КГУ показывают сильные результаты в рамках Студенческой хоккейной лиги. Как сообщили в Минспорта Калужской области, на матчах девятого тура в Студенческой молодёжной (до 25 лет) хоккейной лиге Москвы и Московской области в дивизионе "Юг" калужане встречались с ХК "ГСГУ" из Зарайска.
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