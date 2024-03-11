Трое детей пострадали в автоаварии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта, ФедералПресс. В Екатеринбурге столкнулись автомобили «Киа» и «Мерседес». В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых трое – несовершеннолетние, сообщает ГИБДД Свердловской области.
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