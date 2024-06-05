"Разрушительный таран". В США вдруг поняли, что их страна сделала с миром

У правительства США имеется свыше 750 военных баз минимум в 80 странах по всему миру, и оно глубоко вовлечено во все крупные мировые конфликты, последние из которых разгорелись в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
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