«Осенние приключения» мультгероев в новом выпуске «МУЛЬТ в кино»

Все необходимые атрибуты осени уже на месте: кучи опавших листьев, а кое-где уже и снег, холод, сокращение светового дня и — теперь хорошем — новые мультфильмы! «МУЛЬТ в кино» приглашает детей и родителей отвлечься от усталости и хандры.