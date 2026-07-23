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Легенда «Спартака» сравнил со «спланированным убийством» судейство в матче с «Зенитом»: «Отмываться придется долго»

Легенда «Спартака» сравнил со «спланированным убийством» судейство в матче с «Зенитом»: «Отмываться придется долго»

Легендарный спартаковец Леонид Трахтенберг — бывший пресс-атташе и бывший директор департамента по связям с общественностью красно-белых, которого в клубе называют «хранителем традиций» — раскритиковал судейство в матче с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

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