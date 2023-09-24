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Зак Браун о командной тактике: «В тот момент наши пилоты находились на разных этапах циклов жизни своих шин»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что решение о применении командной стратегии и приказ гонщикам разменяться позициями был сделан на основе того, что Норрис и Пиастри на тот момент гонки находились на разных стратегиях.

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