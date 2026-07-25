Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года

Власти Черногории приняли постановление, которым уточнили сроки безвизового въезда для россиян. Как говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, "граждане Белоруссии и России могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран".