Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о готовящихся к участию в боевых действиях на стороне России военных из КНДР.
Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских солдат
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Лживое чмо и позорище русского народа ! Пёс , а мы же всё равно тебя достанем , даже из под земли и повесим, потому что чмошник ты даже пули не заслуживаешь!!!!
Ответить
11 час.
Александр Пятнистый
Не надо никаких дел. Потом на наши налоги эту мразь содержать вплоть до пожизненного??? Вешать прилюдно, можно после приговора суда, но никаких кассаций, обжалований...Однажды, благодаря доброте Сталина, бандеровцам многим давали от 10 до 25 лет, потом лысый початок хрущев амнистировал по полной всю эту мразь...Что получилось- мы видим. Нужно выжечь каленым железом эту мразоту.
Ответить
7 час.
Александр Пятнистый
Эт про сырского? Его точно стоит именно повесить, впрочем, не только одного его, там таких чмошников...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии