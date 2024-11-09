Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских солдат

федор Лживое чмо и позорище русского народа ! Пёс , а мы же всё равно тебя достанем , даже из под земли и повесим, потому что чмошник ты даже пули не заслуживаешь!!!!

Александр Пятнистый Не надо никаких дел. Потом на наши налоги эту мразь содержать вплоть до пожизненного??? Вешать прилюдно, можно после приговора суда, но никаких кассаций, обжалований...Однажды, благодаря доброте Сталина, бандеровцам многим давали от 10 до 25 лет, потом лысый початок хрущев амнистировал по полной всю эту мразь...Что получилось- мы видим. Нужно выжечь каленым железом эту мразоту.