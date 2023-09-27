В центральный аппарат СК России будет представлена информация об избиении отца инвалида из-за парковочного места в Новосибирской области

В ряде СМИ приводится информация о том, что в Новосибирске у дома, где проживает супружеская пара с сыном, который передвигается на инвалидной коляске и где за ним закреплено парковочное место, произошел конфликт.
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