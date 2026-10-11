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ООН ухудшила перспективы мировой экономики: рост в 2026 году может замедлиться до 2,6%

ООН ухудшила перспективы мировой экономики: рост в 2026 году может замедлиться до 2,6%

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предупредила, что мировой экономический рост в 2026 году может замедлиться до 2,6% против 2,9% в 2025м.

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