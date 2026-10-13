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Где в СПб ограничат движение транспорта с 15 октября 2026

Где в СПб ограничат движение транспорта с 15 октября 2026

Как сообщили 13 октября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Адмиралтейском районе с 15 по 17 октября нельзя будет проехать по Витебской улице в створе с Дровяным переулком.

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