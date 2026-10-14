Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink

На Украине сообщили об ограничении на работу спутников Starlink. Украинцы оскорбляют Илона Маска и задают вопросы "родным" волонтёрам о деньгах, потраченных на обеспечение космической связи .
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