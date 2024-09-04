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Министр иностранных дел Украины Кулеба написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Кулеба написал заявление об отставке Украинский парламент получил заявление министра иностранных дел киевского режима Дмитрия Кулебы об уходе с занимаемой должности.

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