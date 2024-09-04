Министр иностранных дел Украины Кулеба написал заявление об отставке Украинский парламент получил заявление министра иностранных дел киевского режима Дмитрия Кулебы об уходе с занимаемой должности.
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Министр иностранных дел Украины Кулеба написал заявление об отставке Украинский парламент получил заявление министра иностранных дел киевского режима Дмитрия Кулебы об уходе с занимаемой должности.
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