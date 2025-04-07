Царьград
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Царьград

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Страна потеряет город? Финляндия без русского туриста. Как теперь выживает крайний город Лаппенранта

Страна потеряет город? Финляндия без русского туриста. Как теперь выживает крайний город Лаппенранта

Сможет ли Финляндия восстановить экономику Лаппенранты, которая некогда купалась в миллионах, приносимых туристами из России? Теперь администрация города ищет способы восстановления экономики без ключевого сектора экономики.

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Комментарии
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Валерий Путря
Интересно, заем Царьград озаботился каким-то городом фиников ? Да плевать на них. У них есть красавец стубб (в вольном переводе с финского - окурок), он решит все их проблемы! Какая польза была России от той Лаппенранты ? Да никакой, кроме как - &quot;немного тряпокдля туристов&quot;. Сами финики - ненавидят Россию, спят и видят себя &quot;маннергеймами&quot;. Так  перо им в анус, барабан на шею, и...вперёд! , в пещерное прошлое!
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