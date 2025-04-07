Страна потеряет город? Финляндия без русского туриста. Как теперь выживает крайний город Лаппенранта

ВП

Валерий Путря

Интересно, заем Царьград озаботился каким-то городом фиников ? Да плевать на них. У них есть красавец стубб (в вольном переводе с финского - окурок), он решит все их проблемы! Какая польза была России от той Лаппенранты ? Да никакой, кроме как - "немного тряпокдля туристов". Сами финики - ненавидят Россию, спят и видят себя "маннергеймами". Так перо им в анус, барабан на шею, и...вперёд! , в пещерное прошлое!