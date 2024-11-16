«Чёрные» дилеры. Как продавцы-мошенники богатеют с помощью интернет-рекламы

В сентябре российский автомобильный рынок вновь вошёл в тройку крупнейших в Европе. При этом растущим спросом на машины в стране пользуются мошенники, обещающие новые, качественные и, главное, дешёвые машины.
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