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«Чёрные» дилеры. Как продавцы-мошенники богатеют с помощью интернет-рекламы

«Чёрные» дилеры. Как продавцы-мошенники богатеют с помощью интернет-рекламы

В сентябре российский автомобильный рынок вновь вошёл в тройку крупнейших в Европе. При этом растущим спросом на машины в стране пользуются мошенники, обещающие новые, качественные и, главное, дешёвые машины.

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